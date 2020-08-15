Фото: TUT.BY

У Мінську у суботу тисячі людей зібралися біля станції метро "Пушкінська", де 10 серпня під час акції протесту загинув Олександр Тарайковський. Про це повідомляє TUT.by.

У свідоцтві про смерть чоловіка вказано, що він помер від сильної втрати крові внаслідок відкритої рани грудної клітки.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що Тарайковський хотів жбурнути вибуховий пристрій у силовиків, але він вибухнув у нього в руці, через що, начебто, і помер чоловік. Однак очевидці розповідали, що у демонстранта в руці нічого не вибухало.

Олександру було 34 роки, у нього залишилася 3-річна донька.

Станом на 12.00 на мітингу зібралось понад 5 тис. осіб, передає Хартія 97. Люди скандують "Змін", тримають квіти та похоронні вінки, на плакатах написано "Олександр Тарайковський - наш герой", "Це міг бути твій син".

Фото: TUT.BY

Нагадаємо, вибори президента Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за Світлану Тихановську - 10,1%.

Одразу після закриття виборчих дільниць у містах Білорусі почалися масові акції протесту, які жорстоко розганяли правоохоронці.

13 серпня МВС Білорусі повідомило про 6700 затриманих.

Після цього в країні почалися підкреслено мирні протести: у багатьох містах люди ставали у "ланцюги солідарності" з постраждалими від міліцейського насильства і свавілля.

До протестів з вимогою перегляду підсумків виборів приєдналися лікарі, вчителі, десятки держпідприємств, серед яких Мінські автомобільний і тракторний заводи, "Белшина", "Білоруськалій", "Гродно Азот", "Мілавіца".