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Зеленський попередив про трагічні наслідки передачі "вагнерівців" Росії

"Це погана історія, у якій явно знехтували довірою, об’єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків".

Зеленський попередив про трагічні наслідки передачі "вагнерівців" Росії
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що передача Росії бойовиків приватної військової компанії "Вагнер", серед яких 28 осіб підозрюються у терористичній діяльності на території України, буде мати трагічні наслідки. 

Президент вважає таке рішення білоруської влади некоректним та неприйнятним у дружніх міждержавних відносинах, а "вагнерівців" назває "демонами сучасної війни".

"По-перше, публічно наговорити про якесь нібито втручання України у внутрішні процеси в Білорусі. Цього точно не було. А по-друге, людей, які дійсно мають стосунок до безумовного втручання у справи як Білорусі, так і України – перш за все України – демонстративно віддати третій стороні. Це погана історія. Історія, в якій явно знехтували довірою, об’єктивністю та адекватною оцінкою негативних наслідків", – написав Зеленський на своїй сторінці у фейсбук.

Глава держави нагадав, що Офіс генерального прокурора України звертався до Генеральної прокуратури Білорусі щодо видачі затриманих до України. 28 особам, серед яких дев’ять українських громадян, обґрунтовано повідомили про підозру в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). 

Білоруська сторона залишила звернення без відповіді, попри активні спроби по дипломатичних та особистих каналах довести нашим партнерам, чому правильно й коректно було б піти саме запропонованим нами шляхом, відзначив президент.

"Наслідки цього рішення будуть трагічними. Ми розуміємо, що "вагнерівці" все одно повернуться до свого звичного заняття – розповсюдження війни. Дай Боже, щоб білоруській владі не довелося й на своїй території отримати ще один палаючий, знекровлений Донбас, створити який всі ці "вагнерівці" дуже добре вміють", – звернувся Зеленський до білоруської влади. 

Нагадаємо, увечері 14 серпня Генпрокуратура РФ повідомила, що 32 із 33 затриманих у Мінську повернулись у Росію. Один залишився у Білорусі, оскільки має і російське, і білоруське громадянство. 

В РФ вважають, що передача відбулася "у суворій відповідності до норм міжнародного права і національного законодавства Російської Федерації і Республіки Білорусь", а також "у тісній взаємодії органів прокуратури" двох країн.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що повернення бойовиків ПВК "Вагнер" до Росії негативно позначиться на відносинах України та Білорусі.

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