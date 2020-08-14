Білорусь відправила в Росію 32 затриманих "вагнерівців"

Їх передали відповідно до Мінської конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.

Затримані раніше на території Республіки Білорусь російські громадяни повернулися в Росію. Їх передали за клопотанням генерального прокурора Російської Федерації.

Про це повідомляє Генпрокуратура РФ.

Як ідеться в повідомленні, "відповідно до клопотання генерального прокурора Російської Федерації, в порядку, передбаченому Мінською конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, 32 громадян РФ, які були раніше затримані на території Білорусії, перетнули державний кордон Російської Федерації і в цей час перебувають на території Росії. 33-й громадянин Росії, який має також білоруське громадянство, залишився на території Республіки Білорусь".

"Передача зазначених осіб здійснена в суворій відповідності до норм міжнародного права і національного законодавства Російської Федерації і Республіки Білорусь, у тісній взаємодії органів прокуратури наших країн", - сказано в документі.

Правоохоронці РФ заявили, що компетентні органи Російської Федерації продовжать розбиратися з ситуацією, що склалася навколо цих громадян.

Нагадаємо, 29 липня білоруські правоохоронні органи затримали 33 осіб, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер". Серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.

Заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос заявив, що Україна може вимагати видачі своїх уродженців, яких затримали в Білорусі разом з іншими бойовиками. СБУ підтвердила намір екстрадувати їх. Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих бойовиків.

31 липня в ОГП повідомили, що поінформували компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на сході України.