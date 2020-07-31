Україна скерувала Білорусі запит на екстрадицію "вагнерівців"

Серед більш ніж 30 затриманих під Мінськом найманців - 9 уродженців України.

Офіс генпрокурора поінформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на сході України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Офіс генерального прокурора на підставі Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про тимчасовий арешт осіб, які 29 липня були затримані правоохоронними органами цієї держави", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 28 особам, з яких 9 громадян України, оголошено про підозру за фактом участі в терористичній організації (ст. 258-3 КК України).

"Таким чином, українська сторона висловила намір вимагати видачі цих осіб в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною участю у збройному конфлікті на Донбасі", - додали в ОГП.

Триває підготовка документів, необхідних для направлення запитів про екстрадицію вказаних осіб. Питання їх видачі вирішуватиметься компетентними органами Республіки Білорусь.

Нагадаємо, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 осіб, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер". Серед затриманих є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.

Заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос заявив, що Україна може вимагати видачі своїх уродженців, яких затримали в Білорусі разом з іншими бойовиками. СБУ підтвердила намір екстрадувати їх. Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих бойовиків.

Раніше ми повідомляли, що Україна отримала від Білорусі повний список затриманих бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер". Українські правоохоронці перевірили їх на ймовірну причетність до злочинів проти нашої держави.