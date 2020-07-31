"Європейська Солідарність" вимагає зібрати засідання ВР у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації

«Європейська Солідарність» вимагає від влади терміново зібрати засідання Верховної Ради у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації. Про це повідомив співголова фракції Артур Герасимов, який оприлюднив відповідну заяву.

«Антирекорди за кількістю захворювань не мають залишатись лише надбанням статистики. Тільки за 29 липня коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили 1 197 особам – найвищий добовий показник від початку пандемії. 1090 хворих зареєстровано за 30 липня. Офіційно визнано, що Київ та 12 областей не можуть послабити карантин. Хоча карантин сам по собі залишається формальністю, після того, як «Велюри» та особисто Володимир Зеленський продемонстрували суспільству необов’язковість його дотримання», - заначив Герасимов.

На його думку, уряд має пояснити, як виправлятиме ситуацію. Свій план має розкрити і міністр охорони здоров’я. А депутати зобов’язані ухвалити закони для допомоги лікарям, насамперед – про страхування на випадок захворювання на коронавірусну хворобу.

«Від початку епідемії на коронавірус вже захворіли 8654 медпрацівника. З областей надходить тривожна інформація про те, що лікарям не виплачують обіцяні надбавки, або затримують їх, а медичні заклади й досі повністю не забезпечені всім необхідним для боротьби з COVID-19.

Кабінет Міністрів та Офіс Президента повинні прозвітувати про використання коштів, виділених у спеціальний коронавірусний фонд. Бо замість допомоги медичній системі у Зеленського взяли курс на «освоєння» коштів спеціального фонду через так зване «велике будівництво» доріг. Згідно журналістських розслідувань, на окремих ділянках вартість кілометру вже зросла втричі у порівнянні з попередніми роками», - вважає депутат.

Водночас він дорікнув, що на реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг з коронавірусного фонду направляється більше 30 мільярдів гривень.

«Чому будівництво доріг має здійснюватися за рахунок коштів, призначених для порятунку людей від хвороби №1 у світі? Відповідь зрозуміла. Це – витрати на політичну рекламу «Слуг народу» перед місцевими виборами. Особливий цинізм витрачати на це державні гроші, зарезервовані для порятунку здоров’я і життя українців.

Ще одне завдання парламенту – посилити контроль за діями некомпетентної, дилетантської та схильної до корупції виконавчої влади і створити тимчасову слідчу комісію із розслідування витрат із спеціального антикоронавірусного фонду", - вважає Герасимов.