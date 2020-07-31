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Порошенко вважає законопроєкт про збільшення військової допомоги Україні з боку США чітким сигналом Росії

"У Вашингтоні знають і розуміють небезпеку викликів, з якими стикається Україна".

Порошенко вважає законопроєкт про збільшення військової допомоги Україні з боку США чітким сигналом Росії
Фото: eurosolidarity.org

Законопроєкт про безпекове партнерство з Україною, внесений у Сенат США, – це потужний прояв двопартійної підтримки нашої держави і чіткий сигнал країні-агресору. Про це п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко пише у мережі Facebook.

«Дуже вчасний і потужний прояв двопартійної підтримки України з боку Сенату США! Внесений нашими друзями законопроєкт щодо безпекового партнерства з Україною — Ukraine Security Partnership Act — надсилає чіткий сигнал і російському агресору, і всім тим, хто ще має ілюзії», – пише Порошенко.

«Наші надійні стратегічні партнери у Вашингтоні знають і розуміють небезпеку викликів, з якими стикається Україна і всередині, і назовні. Вони чітко реагують, демонструючи стратегічне бачення ролі і місця України в боротьбі за мир, безпеку, демократію і стабільність Вільного світу», – зазначає п’ятий президент України.

«Щиро цінуємо заклик до зміцнення безпекового партнерства між Україною та США, включно з посиленою дипломатичною підтримкою, наданням летальної зброї, заохоченням інших партнерів до відповідних кроків, як і призначенням нового спеціального представника. Глибоко вдячний за цей крок єдності і солідарності з Україною!» – наголосив лідер партії «Європейська Солідарність».

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