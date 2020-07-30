Місцеві ради можуть ухвалювати рішення про заборону грального бізнесу, - Тимошенко

Запорізька районна рада, яку очолює представник партії "Батьківщина" Сергій Бурма, прийняла рішення про заборону грального бізнесу на території району.

Про це йдеться у зверненні партійців Запоріжжя.

"Жодних казино та залів гральних автоматів на нашій території відкрито не буде. Обкрадати запоріжців, витягувати у людей з кишень останнє ми не дозволимо", - сказав голова обласній організації "Батьківщини" Владислав Куценко.

Офіційне рішення з цього приводу сьогодні прийняла Запорізька районна рада з ініціативи депутатів від "Батьківщини". Його підписав голова районної ради Сергій Бурма.

"Таким чином, запоріжці публічно та юридично виступили проти аморального Закону про легалізацію грального бізнесу, протягнутого «слугами народу», який днями набирає чинності, та фактично заблокували його реалізацію на території Запорізького району", - йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Бурма/facebook

"Сьогодні Запорізька районна рада, не чекаючи на публікацію закону про легалізацію грального бізнесу, прийняла рішення, яким заборонила роботу закладів грального бізнесу на території нашого району. Хай їдуть грати у Монте-Карло. В Запорізькому районі казино не буде", - додав Бурма.

Нагадаємо, 21 липня Верховна Рада розблокувала підписання закону про легалізацію грального бізнесу. Документ було заблоковано постановами народних депутатів, які вимагали скасувати рішення про прийняття закону в цілому.