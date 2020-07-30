МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом
Степанов назвав головну причину зростання кількості хворих на COVID-19 на заході України
Степанов назвав головну причину зростання кількості хворих на COVID-19 на заході України
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
Дачу Януковича в Урзуфі віддали українським військовим
У РНБО запропонували екстрадувати в Україну затриманих у Білорусі "вагнерівців" (оновлено)
У РНБО запропонували екстрадувати в Україну затриманих у Білорусі "вагнерівців" (оновлено)
Михайличенко повертається в "Динамо"
Михайличенко повертається в "Динамо"
Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих в Білорусі бойовиків
Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих в Білорусі бойовиків
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
У США пілоти розвернули літак через відмову пасажирів вдягнути маски
На Тернопільщині чоловік утретє захворів на COVID-19
На Тернопільщині чоловік утретє захворів на COVID-19
У МОН назвали новації вступної кампанії цього року
У МОН назвали новації вступної кампанії цього року
ГоловнаПолітика

Місцеві ради можуть ухвалювати рішення про заборону грального бізнесу, - Тимошенко

Запорізька ОДА прийняла рішення про заборону грального бізнесу на території району.

Місцеві ради можуть ухвалювати рішення про заборону грального бізнесу, - Тимошенко
Фото: tsn.ua

Запорізька районна рада, яку очолює представник партії "Батьківщина" Сергій Бурма, прийняла рішення про заборону грального бізнесу на території району.

Про це йдеться у зверненні партійців Запоріжжя.

"Жодних казино та залів гральних автоматів на нашій території відкрито не буде. Обкрадати запоріжців, витягувати у людей з кишень останнє ми не дозволимо", - сказав голова обласній організації "Батьківщини" Владислав Куценко.

Офіційне рішення з цього приводу сьогодні прийняла Запорізька районна рада з ініціативи депутатів від "Батьківщини". Його підписав голова районної ради Сергій Бурма.

"Таким чином, запоріжці публічно та юридично виступили проти аморального Закону про легалізацію грального бізнесу, протягнутого «слугами народу», який днями набирає чинності, та фактично заблокували його реалізацію на території Запорізького району", - йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Бурма/facebook

"Сьогодні Запорізька районна рада, не чекаючи на публікацію закону про легалізацію грального бізнесу, прийняла рішення, яким заборонила роботу закладів грального бізнесу на території нашого району. Хай їдуть грати у Монте-Карло. В Запорізькому районі казино не буде", - додав Бурма.

Нагадаємо, 21 липня Верховна Рада розблокувала підписання закону про легалізацію грального бізнесу. Документ було заблоковано постановами народних депутатів, які вимагали скасувати рішення про прийняття закону в цілому.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також