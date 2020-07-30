Голова Адміністрації президента РФ Дмитро Козак написав лист про вихід Росії з переговорів щодо Донбасу на рівні радників.

Цю інформацію підтвердив голова ОП Андрій Єрмак, повідомляє "Новое время".

У своїй заяві з приводу кроку російської сторони Єрмак зазначив, що переговорний процес щодо Донбасу якісно переформатовано і Україна зайняла проактивну і більш жорстку позицію.

"Лист пана Козака, на мій погляд, - це швидше про тонку дипломатичну гру, коли одна зі сторін перемовин хоче посилити свої позиції та перехопити ініціативу. Втім, зрозуміло, що говорити про припинення переговорів немає жодного сенсу. Робота, як і раніше, триває", - сказав голова ОП.

Єрмак переконаний, що результатом ефективної роботи саме ТКГ у Мінську та "нормандського формату" є четвертий день тиші.

Градус переговорів може підвищуватися або знижуватися, це нормально, це дипломатія. Треба це розуміти та спокійно ставитися до подібних листів і їхніх інтерпретацій.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що куратор по Донбасу в РФ Дмитро Козак написав листа раднику канцлера Німеччини Ангели Меркель з копіями для представників Франції та України. Зокрема, Андрію Єрмаку. У листі російський політик назвав переговори по Донбасу на рівні радників "безглуздими" і запропонував відмовитися від цього формату.

Нагадаємо, голова ОП Андрій Єрмак вважає, що зустріч політичних радників країн-учасниць "нормандського формату" (Україна, Франція, Німеччина, Росія), яка відбулася в Берліні 3 липня, наблизила проведення нового саміту.

Учасники по пунктах обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих на зустрічі "нормандської четвірки" в Парижі в грудні 2019 року. Сторони погодилися, що необхідно вжити реальних заходів для повного припинення вогню на Донбасі, а також виокремили невідкладні завдання для Тристоронньої контактної групи, які повинні прискорити переговорний процес.

Однак голова російської делегації Дмитро Козак заявив, що прориву не відбулося, а говорити про нову "нормандську зустріч" ще "дуже-дуже рано".