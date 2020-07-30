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Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих в Білорусі бойовиків

Пєсков також сказав, що в Росії "юридично нема ПВК". 

Прессекретар Путіна заявив, що Росія не визнає українського громадянства затриманих в Білорусі бойовиків
Дмитрий Песков
Фото: tvc.ru

Росія не визнає українського громадянства затриманих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії "Вагнер".

Також прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що "військових компаній в Росії юридично немає", пише УНІАН.

"Ми не визнаємо їх українського громадянства. Вони громадяни Росії", — заявив Пєсков, відповідаючи на запитання, яку позицію займе Москва у разі екстрадиції цих осіб в Україну, оскільки частина затриманих має українське громадянство та паспорти РФ.

При цьому він зазначив, що "потрібно спочатку зрозуміти, в чому їх звинувачують". Пєсков додав, що Кремль не повідомляли про звинувачення затриманих в участі у боях на Донбасі.

Нагадаємо, що вчора під Мінськом затримали більш ніж 30 бойовиків ПВК "Вагнер", котрі планували дестабілізувати ситуацію в країні у період виборчої кампанії. За даними держагентства БелТА, всі вони є громадянами РФ. Деякі з них - уродженці України. 

Згодом з’ясувалося, що серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.

Пізніше повідомили, що МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом.

Заступник секретаря РНБО України Сергій Кривонос заявив, що Україна може вимагати видачі своїх уродженців, яких затримали в Білорусі разом з іншими бойовиками. СБУ підтвердила намір екстрадувати їх. 

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