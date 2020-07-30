У Боснії і Герцеговині від коронавірусу помер міністр

У Боснії і Герцеговині від коронавірусної недуги COVID-19 помер міністр у справах ветеранів Салько Букваревич. Йому було 53 роки.

Видання Faktor повідомляє, що міністр помер у госпіталі Сараєва, де лікують хворих на COVID-19.

Зазначається, що Букваревича госпіталізували 22 липня як тяжкохворого пацієнта. Через кілька днів його під'єднали до апарата штучної вентиляції легенів у надзвичайно серйозному стані.

Останні 24 години він перебував у стабільному стані, проте потім його стан різко погіршився.

Букваревич був міністром у справах ветеранів Федерації Боснії і Герцеговини з 2015 року.

За останніми даними, у Боснії і Герцеговині діагностовано 11 127 випадків коронавірусної інфекції, 316 з них завершилося летально, 5 441 пацієнт одужав.