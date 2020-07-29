МЗС Білорусі викликає посла України через затримання "вагнерівців" під Мінськом

Міністерство закордонних справ Білорусі запросить послів Росії та України в зв'язку з затриманням бойовиків ПВК "Вагнер" під Мінськом.

Про це заявив держсекретар Ради безпеки республіки Андрій Равков після завершення наради у президента Білорусі з членами Радбезу, повідомляє БелТА.

Андрій Равков пояснив, що обговорювали низку питань у сфері національної безпеки.

"Насамперед сьогоднішню зміну обстановки, коли вранці на території республіки в одному з санаторіїв поблизу Мінська були затримані 32 людини - особи російського громадянства, які належать до приватної військової компанії "Вагнера". Зараз з ними проводиться робота, затриманих допитують", - зазначив держсекретар.

За його словами, питання стосуються роботи Міністерства закордонних справ щодо відправлення запитів і запрошення послів і Російської Федерації, і України для тих чи інших пояснень і обговорення. Уже зараз, за наявною інформацією, за результатами опитувань цих людей, близько 14 осіб - це ті, хто воював на Донбасі. Тому запрошуємо також посла України з цього питання", - пояснив Равков.

Нагадаємо, сьогодні вночі співробітники правоохоронних органів Білорусі під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії. Затриманими іноземцями виявилися громадяни Росії, які працюють у приватній військовій компанії "Вагнер".

У правоохоронних органах Білорусі заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків для дестабілізації в період виборчої кампанії.

Імена більшості з 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.

Зокрема, росіяни Сергій Щербаков, Олександр Руденко, Денис Харитонов, Андрій Токаренко й інші воювали проти України.