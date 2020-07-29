Forbes назвав найдорожчі світові бренди

Журнал Forbes склав новий рейтинг 100 найдорожчих світових брендів.

Про це повідомляють на сайті журналу.

Так, найдорожчими брендами залишаються Apple ($241,2 млрд), Google ($207,5 млрд) і Microsoft ($162,9 млрд).

Далі йдуть Amazon ($135,4 млрд), Facebook ($70,3 млрд), Coca-Cola ($64,4 млрд), Disney ($61,3 млрд), Samsung ($50,4 млрд), Louis Vuitton ($47,2 млрд) і McDonald's ($46,1 млрд).

Порівняно з минулим роком, з першої десятки тільки Facebook і Samsung втратили 21% і 5% вартості, інші бренди подорожчали. Лідерами серед найдорожчих є провідні IT-компанії. За ними - фінансові послуги, автопромисловість і роздрібна торгівля.

Нагадаємо, у травні український Forbes уперше з 2016 року склав рейтинг найбагатших українців. Сукупні статки "Золотої сотні" перевищила $31 млрд, на першому місці опинився гірничо-металургійний магнат Рінат Ахметов.