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​Украинский Forbes впервые с 2016 года составил рейтинг богатейших украинцев

Совокупное состояние "Золотой сотни" превысило $31 млрд.

​Украинский Forbes впервые с 2016 года составил рейтинг богатейших украинцев
Фото: пресс-служба

Украинский Forbes, который возобновляет выход после длительного перерыва, впервые в 2016 года составил рейтинг богатейших украинцев.

Об этом говорится на сайте Forbes.ru.

Совокупное состояние "Золотой сотни" превысило $31 млрд, на первом месте оказался горно-металлургический магнат Ринат Ахметов.

Первые 15 мест в рейтинге выглядят так:

  1. Ринат Ахметов - $2,8 млрд. Источник: металлургия, ТЭК.
  2. Виктор Пинчук - $1,4 млрд. Источник: металлургия.
  3. Петр Порошенко - $1,4 млрд. Источник: пищевая промышленность.
  4. Александр Герега, Галина Герега - $1,3 млрд. Источник: розничная торговля, АПК.
  5. Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд. Источник: ТЭК, инвестиции.
  6. Юрий Косюк - $1,1 млрд. Источник: АПК, пищевая промышленность.
  7. Константин Жеваго - $1,1 млрд. Источник: металлургия.
  8. Игорь Коломойский - $1 млрд. Источник: ТЭК, инвестиции.
  9. Вадим Новинский - $810 млн. Источник: металлургия.
  10. Александр Ярославский - $725 млн. Источник: недвижимость, металлургия, финансы.
  11. Владимир Крупчак - $660 млн. Источник: FMCG (Киевский картонно-бумажный комбинат и активы в России).
  12. Сергей Тигипко - $650 млн. Источник: машиностроение, финансы.
  13. Дмитрий Запорожец - $650 млн. Источник: IT (GitLab).
  14. Филя Жебровская - $480 млн. Источник: фармацевтика.
  15. Александр Вадатурский - $450 млн. Источник: АПК, транспорт.

Порог отсечения в рейтинге — $95 млн. Номер 100 в списке получил совладелец сети супермаркетов "Таврия В" Борис Музалев.

У девяти бизнесменов из рейтинга основой состояния является IT. Самый богатый - основатель сервиса для систематизации файлов с кодом GitLab Дмитрий Запорожец ($560 млн, №13). В рейтинг вошел сооснователь сервиса Revolut Влад Яценко ($300 млн, №27). В $250 млн было оценено состояние каждого из основателей сервиса проверки правописания Grammarly, в 2019 году оцененного в $1 млрд, Алексея Шевченко (№35), Максима Литвина (№36) и Дмитрия Лидера (№37).

Также в рейтинге нашлось место Дмитрию Фирташу ($370 млн, №24), главе алкогольного холдинга Global Spirits Евгению Черняку ($295 млн, №30), Павлу Фуксу ($155 млн, №51).

Список украинского Forbes сильно отличается от оценки американской редакции, которая не считает Порошенко и Герег миллиардерами.

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