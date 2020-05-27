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Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ

ДТЭК контролирует значительную долю генерации, а "Метинвест" и угольные шахты ДТЭК являются крупными потребителями электроэнергии в стране.

Группа Ахметова обвалила цену на рынке электроэнергии и требует сменить руководство НКРЭКУ, - СМИ
Фото: Олег Гратило

Действия генерирующих, поставляющих и промышленных компаний СКМ Рината Ахметова привели к тому, что 25-26 мая базовая цена электроэнергии (Base) на "Рынке на сутки вперед" (РСВ) обвалилась до 800 – 850 грн/кВт*ч. Еще 22 мая этот показатель был на уровне 1200 грн/кВт*ч. Это следует из депутатского обращения главы парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса на имя главы Антимонопольного комитета (АМКУ) Юрия Терентьева и главы СБУ Ивана Баканова, которое он опубликовал в своем Facebook, передает БизнесЦензор.

"На РСВ произошло резкое сокращение потребления, что не соответствует динамике общего спроса на электроэнергию, ведь в стране происходит ослабление карантина, начинает работать электротранспорт и наблюдается похолодание", – сказано в обращении.

Согласно тексту обращения, наибольшую рыночную власть на рынке имеет вертикально-интегрированная компания, которая является крупным игроком не только на стороне генерации и продажи электроэнергии, но и на стороне покупателей электроэнергии.

Имеется в виду финансово-промышленная группа Рината Ахметова, пишет издание. С одной стороны, ДТЭК Ахметова контролирует значительную долю генерации, поставку и распределение электроэнергии (облэнерго). С другой стороны, "Метинвест" Ахметова и угольные шахты ДТЭК являются крупными потребителями электроэнергии в стране.

По словам собеседника БЦ, присутствовавшего 26 мая на совещании участников энергетического рынка с членами Кабмина под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, гендиректор ДТЭК Максим Тимченко заявил о необходимости сменить руководство Нацкомиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая допустила такое падение цены.

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