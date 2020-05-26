Количество безработных в Украине за неделю выросло почти на 20 тысяч

Количество официально зарегистрированных безработных выросло до 506 тыс. человек по состоянию на вторник, за минувшую неделю зарегистрировано 19,6 тыс. безработных, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

"За последнюю неделю регистрация безработных несколько сократилась. Так, если в начале мая ежедневно в службе занятости регистрировалось от 5 до 7 тыс. чел., то за последнюю неделю - от 3 до 4 тыс.", - сообщили в ведомстве.

Год назад на 26 мая количество безработных было почти на 67%, или на 202 тыс. меньше, добавили в службе.

С начала карантина, то есть с 12 марта, зарегистрировалось 236 тыс. безработных, что почти вдвое больше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

При этом начата выплата помощи по безработице с начала карантина 179,708 тыс. граждан.