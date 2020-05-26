Набсовет "Укрнафты" без конкурса избрал нового главу правления

На должности будет утвержден и.о. главы компании Олег Гез.

Наблюдательный совет "Укрнафты" избрал председателем правления компании Олега Геза, который раньше занимал эту должность в статусе исполняющего обязанности. Об этом сообщила пресс-служба компании вечером 25 мая.

Гез исполняет обязанности главы правления "Укрнафты" с мая 2019 года, когда эту должность покинул Марк Роллинс.

Осенью 2019 года "Укрнафта" начала поиск кандидатов на занятие должности главы компании, но теперь конкурс прекращен "в связи с изменением текущей экономической ситуации".

"После прекращения действия факторов, обусловивших принятие указанного решения, будет рассмотрен вопрос о проведении нового конкурса", - заявила компания.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. При этом "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. Назначение Марка Роллинса в 2015 году было призвано вывести компанию из-под контроля группы "Приват".