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Набсовет "Укрнафты" без конкурса избрал нового главу правления

На должности будет утвержден и.о. главы компании Олег Гез.

Набсовет "Укрнафты" без конкурса избрал нового главу правления
Фото: ukrnafta.com

Наблюдательный совет "Укрнафты" избрал председателем правления компании Олега Геза, который раньше занимал эту должность в статусе исполняющего обязанности. Об этом сообщила пресс-служба компании вечером 25 мая.

Гез исполняет обязанности главы правления "Укрнафты" с мая 2019 года, когда эту должность покинул Марк Роллинс.

Осенью 2019 года "Укрнафта" начала поиск кандидатов на занятие должности главы компании, но теперь конкурс прекращен "в связи с изменением текущей экономической ситуации".

"После прекращения действия факторов, обусловивших принятие указанного решения, будет рассмотрен вопрос о проведении нового конкурса", - заявила компания.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. При этом "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. Назначение Марка Роллинса в 2015 году было призвано вывести компанию из-под контроля группы "Приват".

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