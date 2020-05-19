У журнала "Фокус" сменился владелец

Новый собственник может быть связан с Коломойским.

Владельцем издательства "Фокус медиа", которое выпускает журнал "Фокус" и сайт focus.ua, в начале апреля вместо Анатолия Евтухова стал Александр Борщевич.

Об этом сообщило профильное издание "Детектор Медиа" со ссылкой на данные единого государственного реестра.

Борщевич, по данным открытых реестров, является владельцем и директором трех компаний, зарегистрированных по адресу холдинга 1+ 1 медиа: ул. Кирилловская, 23 в Киеве. Источники издания утверждают, что новый владелец представляет интересы олигарха Игоря Коломойского, а куратором проекта "Фокус" может стать народный депутат, бывший журналист Александр Дубинский. Впрочем, сам Дубинский это категорически отрицает.

Директор издательства "Фокус медиа" Виктория Калкатина тоже отрицает, что новые инвесторы издания - Коломойский или Дубинский. "Нет, это не господин Коломойский. И это не Александр Дубинский. Александр Борщевич - инвестор и владелец", - сказала онаю

Сам Борщевич на вопрос о владении "Фокусом" предложил дождаться пресс-релиза. "Сделка пока не завершена, поэтому пока без комментариев", - сказал он.

Позже "Фокус медиа" разослал пресс-релиз, в котором подтверждается, что его владельцем стал Александр Борщевич.

Главным редактором журнала стал Алексей Газубей, ранее возглавлявший сайт focus.ua.

Первый номер журнала после карантина выйдет 4 июня.

Напомним, что о планах Евтухова продать "Фокус" стало известно еще летом 2019 года. Тогда предполагалось, что перезапускать журнал будет бывший главный редактор "Forbes-Украина" Владимир Федорин, но позже Федорину поступило предложение перезапустить "Forbes-Украина", чем он сейчас и занимается.

Напомним, Евтухов купил "Фокус" у компании Vertex United Бориса Кауфмана.

Сам Кауфман купил "Фокус" летом 2013 года у UMH Group Бориса Ложкина. Сделка состоялась непосредственно перед тем, как Ложкин продал остальной медиабизнес олигарху Сергею Курченко.

В октябре 2019 года стало известно, что эта сделка стала предметом уголовного дела. Его инициировала компания "Акютел ЛТД" Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского. Она заявила об утрате в 2013 году 50% корпоративных прав в ООО "Издательство Фокус", основными активами которого были еженедельный журнал "Фокус", новостной сайт focus.ua и спецпроект "Фокус. Красивая страна".