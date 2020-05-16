Глава Нацбанка уверен в конституционности "антиколомойского" закона

"Мы уверены в том, что всё сделано правильно".

Глава Национального банка Яков Смолий уверен в конституционности закона о невозвращении банков-банкротов бывшим владельцам, также известного как "антиколомойский" закон.

Об этом он сказал в интервью BBC.

"Над законом работала целая группа представителей различных институтов, в том числе и министерств финансов, экономики, Офиса президента, Национального банка, а также министерства юстиции. Сопровождал этот процесс лично министр юстиции. Он утверждает, что все закон, все правки, которые были, всё соответствует Конституции. Мы уверены в том, что всё сделано правильно. Какие-то попытки подвергнуть это сомнению могут быть, но юристы говорят, что закон соответствует всем конституционным нормам", - сказал Смолий.

Он добавил, что международные партнеры Украины и финансовые организации уже положительно отреагировали на принятие этого закона. Он считает, что такой же будет реакция Международного валютного фонда.

По его оценкам, первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by Украина может получить в конце мая или начале июня.

"Мы уже имеем зарегистрированные в парламенте постановления, поданные депутатами, которые блокируют подписание этого закона председателем Верховной Рады и президентом. Значит, есть несколько дней, после чего депутаты должны определиться и проголосовать, по-моему, за отмену этих постановлений. Это позволит спикеру подписать закон и отправить его на подпись президенту. Это может быть на следующей неделе, поскольку депутаты приняли решение, что они уже выходят из карантина и переходят в нормальный режим работы, без внеочередных заседаний. После подписания закона президентом будет объявлено заседание Совета директоров МВФ. У миссии, которая работала в Украине, готовы все документы, они их передадут на заседание "борда". "Борд" примет решение. После того, как решение будет принято, до перечисления первого транша может быть один-два дня. То есть, если разложить все временные рамки, то мы можем еще в мае получить первый транш. Или первую неделю июня", - сказал Смолий.

Напомним, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко раньше заявила, что ее фракция будет просить Конституционный Суд дать свою оценку закону о банках.