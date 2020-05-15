Верланов: реформы в налоговой надо продолжать, и они должны быть необратимыми

Реформа налоговой должна продолжаться, несмотря на то, кто будет руководителем ведомства, рассказал экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов в своем видеоблоге на YouTube.

"Прежде всего это принятие закона о Бюро финансовых расследований или о специальном органе, который должен заниматься финансовыми расследованиями, который будет небольшим, компактным, аналитическим, но в тоже время – состоятельным, это вопрос сверхактуальный, необходимо сделать это немедленно. Я призываю все политические силы объединиться вокруг этого вопроса", – заявил Верланов.

Он считает, что необходимо создать единое юрлицо для ГНС и ликвидировать все региональные юридические лица.

"Это уменьшение уровней руководства и зависимости от местных органов, региональной власти, региональных элит", – объяснил бывший глава ГНС.

Еще одним важным аспектом он назвал автоматическое возмещение НДС и системы мониторинга рисков.

"Эта реформа должна продолжаться, мы должны только укреплять ее и делать лучше, и обеспечивать возмещение НДС нашим экспортерам, которые фактически создают добавленную стоимость для Украины. Более того, я считаю, что нужно рассмотреть градацию НДС для разных категорий плательщиков по рискам. Для самых наименее рискованных предприятий этот цикл должен быть таким, как в Европе, – не более 15–30 дней в украинских реалиях. Если есть рисковые отрасли, непрямые контракты, то можно делать это в том таймлайне, который существует на сегодняшний день, то есть два месяца. И третья категория – суперрискованные, по которым можно продлить проверки и до трех месяцев, как в Италии", – подчеркнул экс-глава налоговой.

Верланов считает, что профильный комитет Рады и Минфин могли бы взяться за разработку такой системы.

Следующей реформой он назвал изменение аудита, отбор компаний для которого сейчас происходит полуавтоматически. Экс-глава ГНС считает эту систему устаревшей и настаивает на необходимости ввести полностью автоматический отбор.

"Из 300 тыс. активных предприятий нужно отобрать 5 тыс. – столько аудитов реально можно сделать за год, – сказал он. – Нужно наработать такую систему критериев, которая будет анализировать большой массив данных, как минимум 200–300 критериев. В ведущих странах мира система риск-менеджмента анализирует около 600–1000 критериев для отбора предприятий для аудита. И такая система должна заработать в Украине уже в этом году".

Бывший глава налоговой отметил, что во время работы в ГНС он вместе с казначейством США и Европейским союзом сделал наработки для реализации такой системы и готов включиться в эту работу сейчас.

Верланов подчеркнул, что реформы нужно продолжать, и они должны быть необратимыми, для этого необходимо создавать правильные институции – единое юридическое лицо, конкурсы и госконтракты. Он считает, что таково требование бизнеса, который не хочет возвращения методов работы чиновников времен экс-президента Виктора Януковича – тогдашнего главы Министерства доходов и сборов Александра Клименко и экс-главы Госналоговой службы Виталия Захарченко.

"К сожалению, за последнее время некоторые из этих институциональных вещей были поставлены под риски. По моему убеждению, это временное явление, и скоро Украина снова вернется на путь реформ и будет отвечать высоким критериям, установленным в Соглашении об ассоциации с Евросоюзом, меморандуме с Международным валютным фондом, а самое главное – будет отвечать реальному запросу украинского бизнеса, который не хочет возвращаться на машине времени во времена Клименко – Захарченко", – резюмировал он.

Напомним, Сергей Верланов был уволен Кабмином с должности главы Госналоговой службы 24 апреля. Глава ГНС утверждал, что никаких оснований для его увольнения не было. Он назвал свое увольнение политическим и предположил, что "оно произошло в интересах представителей бывших элит, которые были окончательно исключены из различных налоговых схем".

На отставке Верланова, а также главы таможенной службы Максима Нефьодова настаивал Игорь Уманский, который около месяца занимал должность министра финансов в правительстве Дениса Шмыгаля. Он, в частности, утверждал, что ГНС при Верланове устраивала "коррупционные скрутки с НДС", что приводило к ежемесячным потерям госбюджета на сумму до 5 млрд грн.

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску Верланова к Кабинету Министров и Государственной налоговой службе Украины, он оспаривает свое увольнение.