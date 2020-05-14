Зеркаль в "Нафтогазе" будет отвечать за суды с Россией

Она шесть лет занималась этим в МИДе.

Бывшая заместительница министра иностранных дел Елена Зеркаль в "Нафтогазе" будет отвечать за суды с "Газпромом" и Российской Федерацией.

Об этом она написала в фейсбуке.

"Все мы знаем насколько [правовое противостояние с Россией] важно для компании и государства. Поэтому теперь я отвечаю за организацию работы и сопровождение международных арбитражей и иностранных судебных и исполнительных производств в спорах с ОАО «Газпром» и в делах против Российской Федерации", - сообщила Зеркаль.

Ближайшая задача Зеркаль - участие в устных слушаниях в Гааге о размере компенсации за экспроприацию Россией крымских активов компании.

Раньше судами с "Газпромом" занимался исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, но он попал под сокращение из-за конфликта с главой правления компании Андреем Коболевым.

Вторая обязанность Зеркаль - представление интересов компании в США, Евросоюзе и международных организациях.

"Реализация этих задач является естественным и логическим продолжением миссии, которую я реализовывала в течение предыдущих шести лет в Министерстве иностранных дел, представляя государство в процессах против РФ", - написала она.

Напомним, что Елена Зеркаль была назначена советницей председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" в конце января 2020 года. До этого она работала в Министерстве иностранных дел Украины, где отвечала за европейскую интеграцию, представляла Украину в международных судах по делам против России и участвовала в трехсторонних переговорах о "зимних пакетах" поставок российского газа в Украину в 2014-2016 годах.