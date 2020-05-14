Лукашенко: "Это не дело, что Россия продает газ Германии по $70, а Беларуси - по $127"

Президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с премьер-министром страны Сергеем Румасом заявил о необходимости снизить цену на поставляемый из России природный газ.

Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко отметил, что Россия продает газ в Германию значительно дешевле, чем в Беларусь.

"Вчера я получил информацию, что Россия продает природный газ в Европе в это непростое время до $70: $65-68, но никак не $127, как для Беларуси. Какая здесь ситуация и обстановка, на что мы можем рассчитывать в будущем? Я этот вопрос заострял на видеоконференции в рамках ЕАЭС, и в ближайшее время у нас состоится в таком же формате конференция. Хотелось бы знать, что к настоящему времени предпринято по снижению цены на природный газ для Беларуси", - сказал президент.

"Это же не дело, я уже не говорю про год 75-летия (окончания Второй мировой войны, - ред.), что Германии продают природный газ до $70, как у меня информация (там по-разному было), но никак не $127, как для Беларуси", - добавил Лукашенко.

Напомним, в начале года Минск и Москва не смогли договориться о поставках сырья в новом году, что повлекло за собой приостановку белорусского экспорта нефтепродуктов. Подробнее читайте в материале LB.ua "Нефтяная война между Путиным и Лукашенко. Как Москва мстит Минску".