Жертвами COVID-19 в мире стали 297,2 тысяч человек

Лидером по количеству заражений остаются США, на втором месте - Россия.

По состоянию на утро 14 мая в мире - 4 347 921 случаев инфицирования COVID-19. 297 220 человек скончались.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику.

Лидером по количеству заражений остаются США. Число умерших достигло 84 133, заболевших - 1 390 734.

Россия вышла на второе место - в стране инфицированных уже 242 271 человек, количество смертей - 2 212.

На третьем месте - Великобритания. Здесь 230 985 случаев заболевания, 33 264 человек скончались.

Испания сообщает о 228 691 случаях COVID-19, 27 104 человек умерли.

В Италии - 222 104 случаев инфицирования, из них - 31 106 летальные.

Больше всего летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Испании и Франции. Во Франции умерли 27 077 человека, в Германии - 7 861, в Иране - 6 783, в Турции - 3 952, в Бельгии - 8 843, в Нидерландах - 5 581, Канаде - 5 425.

В Беларуси число зараженных достигло 25 825 человек, из которых 146 умерли, в Польше - 17 204, умерли - 861.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения допускают, что коронавирус COVID-19 может существовать постоянно.