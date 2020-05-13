Манафорта отпустили из тюрьмы под домашний арест из-за угрозы коронавируса

Бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, экс-советника "Партии регионов" Пола Манафорта выпустили, чтобы уменьшить риск заражения его коронавирусом.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что оставшийся срок Манафорт пробудет под наблюдением дома.

Ранее адвокаты Манафорта просили отпустить его под домашний арест. Защита отмечала, что Манафорт находится в зоне риска заражения коронавирусом из-за возраста и имеющихся у него заболеваний - высокое давление, болезни печени, заболевания дыхательных путей, к тому же в январе 2020-го он переболел гриппом и бронхитом.

Сообщение о переводе Манафорта на домашнее заключение активно комментируют в США.

"Возглавляемое министром юстиции управление исполнения наказаний освободило Манафорта, и остальные четыре года он проведет дома. Это несмотря на то, что в тюрьме, где он содержался не было случаев коронавируса", - написал в Twitter бывший советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод.

Напомним, Манафорт был арестован и находится под стражей с июня 2018 года. В марте прошлого года суд приговорил его к 3 годам и 11 месяцам лишения свободы. Позже суд Вашингтона добавил ему еще 3,5 года тюрьмы.