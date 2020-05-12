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ООН попросила религиозных лидеров помочь в распространении рекомендаций ВОЗ

По мнению главы организации, религиозные лидеры могут сыграть ключевую роль в поиске решений для борьбы с пандемией.

ООН попросила религиозных лидеров помочь в распространении рекомендаций ВОЗ
Фото: kmu.gov.ua

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал религиозных лидеров помочь правительствам в продвижении карантинных мер, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения для преодоления пандемии коронавируса.

По мнению Гутерриша, религиозные лидеры могут сыграть ключевую роль в поиске решений для борьбы с пандемией, передает РБК-Украина.

"Поскольку мы боремся с распространением дезинформации, я прошу религиозных лидеров использовать ваши коммуникационные возможности для поддержки правительств в продвижении рекомендуемых ВОЗ мер общественного здравоохранения - от физического дистанцирования до хорошей гигиены - и обеспечения того, чтобы во время религиозных собраний, в том числе поклонений, религиозных и похоронных церемоний, соблюдались эти меры", - заявил генсек ООН.

Он также призвал религиозных лидеров "активно оспаривать неточные и неверные данные" о вирусе.

Гутерриш также отметил необходимость пропаганды ненасилия и непринятия ксенофобии, расизма и всех форм нетерпимости, которые имеют место быть во время пандемии.

Ранее Генсек ООН заявил об увеличении случаев домашнего насилия в условиях карантина.

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