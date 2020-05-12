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Польша признала Россию главной угрозой для национальной безопасности

"Эта угроза, конечно, широко известна. Это агрессивная политика России".

Польша признала Россию главной угрозой для национальной безопасности
Фото: EPA/UPG

Президент Польши Анджей Дуда во вторник, 12 мая, подписал обновленную Стратегию национальной безопасности.

Об этом пишет "Радио Польша".

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что на основе этого документа будут разработаны другие положения, касающиеся деятельности польской армии. Министр подчеркнул, что Стратегия национальной безопасности касается угроз, на которые должны реагировать польские солдаты.

"Эта угроза, конечно, широко известна. Это агрессивная политика России. Мы противостоим этой политике, принимая активное участие в деятельности Североатлантического альянса. Солдаты польской армии дислоцируются на Восточном фланге НАТО, но не только в Польше, а также и в странах-союзниках по блоку НАТО, создавая новые части. Это, например, Войска территориальной обороны. Польские солдаты противостоят киберугрозе – мы создали кибервойска", - отметил глава Минобороны.

Стратегия национальной безопасности является открытым документом. На его основе будут созданы подробные рекомендации по направлениям развития безопасности. Эти документы будут засекречены.

Последняя стратегия безопасности была разработана в 2014 году.

Напомним, что в начале 2020 года СНБО Украины принял стратегию нацбезопасности.

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