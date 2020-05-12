Жителей китайского Уханя решили поголовно протестировать на коронавирус

В городе живут более 11 миллионов человек.

Власти китайского города Ухань, откуда началось распространение нового коронавируса, распорядились о тестировании всех жителей города.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Тестирование планируют провести за 10 дней. Отмечается, что каждый район города должен презентовать собственный план тестирования.

Ранее, в воскресенье, 10 мая, в Ухане, были выявлены пять новых случаев пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Численность населения Уханя - более 11 миллионов человек.

Напомним, в конце апреля официальный представитель Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Хубэя сообщил, что в Ухане не осталось пациентов с коронавирусом.

18 марта в городе впервые не выявили ни одного случая заражения.