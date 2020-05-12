Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Россия вышла на второе место в мире по числу случаев COVID-19
Ляшко назвал сроки возобновления работы метро
Ляшко назвал сроки возобновления работы метро
Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса
Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса
Экс-игрок "Динамо" был арестован за попытку убить жену
Экс-игрок "Динамо" был арестован за попытку убить жену
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
План выхода из карантина пересмотрят, - Ляшко
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
Зеленский предложил ввести кредитные каникулы для малого бизнеса
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
В Нью-Йорке от связанной с COVID-19 новой болезни умерли трое детей
Ляшко рассказал, когда могут отменить масочный режим
Ляшко рассказал, когда могут отменить масочный режим
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
Россия начнет выход из карантина с 12 мая
ГлавнаяМир

Жителей китайского Уханя решили поголовно протестировать на коронавирус

В городе живут более 11 миллионов человек.

Жителей китайского Уханя решили поголовно протестировать на коронавирус
Фото: xinhuanet.com

Власти китайского города Ухань, откуда началось распространение нового коронавируса, распорядились о тестировании всех жителей города.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Тестирование планируют провести за 10 дней. Отмечается, что каждый район города должен презентовать собственный план тестирования.

Ранее, в воскресенье, 10 мая, в Ухане, были выявлены пять новых случаев пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Численность населения Уханя - более 11 миллионов человек.

Напомним, в конце апреля официальный представитель Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Хубэя сообщил, что в Ухане не осталось пациентов с коронавирусом.

18 марта в городе впервые не выявили ни одного случая заражения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также