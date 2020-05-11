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В Мексике нашли мертвым украинского моряка

Местными правоохранительными органами проводится расследование.

В Мексике нашли мертвым украинского моряка
Panamax Alexander
Фото: zik.ua

В Мексике нашли мертвым украинского моряка, который был членом экипажа кипрского грузового судна Panamax Alexander.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИДа Сергей Погорельцев, передает "РБК-Украина".

По его словам, посольству Украины в Мексике поступило сообщение о пропаже на пути к мексиканскому порту в городе Масатлан гражданина Украины, который был членом экипажа судна.

"После обнаружения отсутствия моряка на борту судна, капитаном был инициирован розыск члена экипажа по месту возможного падения в море и сообщено о происшествии в администрацию порта города Масатлан. К поисковым работам были привлечены средства Военно-морского флота Мексики. В этот же день, 10 мая, тело гражданина Украины было найдено местными рыбаками", - рассказал Погорельцев.

Открыто уголовное дело, мексиканскими правоохранительными органами проводится расследование. Посольство Украины в Мексике принимает меры по розыску родственников умершего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Роттердаме была найдена мертвой украинка - член экипажа круизного судна Regal Princess.

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