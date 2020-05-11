Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса

С начала эпидемии умерли более 2 тыс. человек.

В России за сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 11656 человек. Общее число зарегистрированных случаев заболеваания достигло 221344. По этому показателю Россия вышла на третье место, обойдя Италию и Великобританию.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Москве (+6169 человек), Подмосковье (+1079), Санкт-Петербурге (+307), Нижегородской области (+291), Смоленской области (+164) и Дагестане (+119). В Москве число выявленных случаев заболевания достигло 115909.

За сутки зарегистрировали 94 смерти от коронавируса. Всего с начала эпидемии, по официальным данным, умерли 2009 человек.

Напомним, число заболевших коронавирусом в мире превысило 4 млн человек.