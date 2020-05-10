В Ухане выявили нового зараженного COVID-19 впервые с начала апреля

В китайском городе Ухань, который стал эпицентром коронавируса, за сутки подтвердили один новый случай заболевания. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по вопросам здравоохранения провинции Хубэй, передает РБК.

Отмечается, что это первый с 3 апреля случай заболевания COVID-19 в городе, больной находится в тяжелом состоянии.

В провинции Хубэй 616 носителей вируса остаются под медицинским наблюдением. С начала мая в провинции не выявляли ни одного нового заболевшего, только зараженных без симптомов.

Всего за сутки в Китае диагностировали 14 новых случаев заболевания и 20 бессимптомных зараженных. Под медицинским наблюдением находятся 794 носителя инфекции, в числе которых 48 завозных случаев заражения.

Напомним, в конце апреля официальный представитель Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Хубэя сообщил, что в Ухане не осталось пациентов с коронавирусом.

18 марта в городе впервые не выявили ни одного случая заражения.