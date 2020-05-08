Уровень безработицы в США достиг максимума со времен Великой депрессии

Только с начала марта в США зарегистрировано 33 млн новых безработных. Белый дом в пятницу, 8 мая, сообщил, что уровень безработицы в США в апреле на фоне пандемии коронавируса вырос до 14,7 процента. До начала кризиса в феврале безработица в США составляла всего лишь 3,5 процента, в марте она повысилась до 4,4 процента, передает DW.

"Данные по апрелю охватывают ситуацию на рынке труда лишь до середины месяца, поэтому нынешние показатели, по всей видимости, не отражают подлинного масштаба кризиса в сфере занятости в этой стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более катастрофическая ситуация на рынке труда в США была лишь во времена Великой депрессии 1920-х - 30-х годов, когда безработица составляла около 25 процентов.

Уровень безработицы в апреле, хотя и является рекордно высоким, все же ниже прогнозируемых экономистами 22 млн потерянных рабочих мест. Однако некоторые люди, которым удалось остаться на работе, работают меньше часов в неделю из-за замедления экономической деятельности.

Средняя заработная плата в США в апреле выросла на 7,9%, свидетельствуют правительственные данные. Это связано с тем, что основной удар потери работы пришелся на низкооплачиваемых работников ресторанов и розничных магазинов.

По последним данным, в США коронавирусом инфицированы 1,3 млн человек, более них 76 тысю - скончались от COVID-19. Это самые высокие показатели среди стран мира.