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Еврокомиссия советует продлить запрет на въезд в ЕС до 15 июня

Рекомендация адресована 30 странам.

Еврокомиссия советует продлить запрет на въезд в ЕС до 15 июня
Фото: energynews.com.ua

Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продлить временные ограничения на въезд в ЕС из третьих стран на 30 дней, до 15 июня.

Соответствующую рекомендацию Еврокомиссия опубликовала в пятницу, 8 мая, передает Deutsche Welle.

"Хотя некоторые государства ЕС и ассоциированные с Шенгенской зоной страны начали предпринимать подготовительные шаги по ослаблению мер борьбы с распространением пандемии, ситуация как в Европе, так и в мире остается неустойчивой", - заявили в Еврокомиссии.

Отммечается, что из-за этого странам объединения следует продлить ограничения на въезд на внешних границах. Как известно, ранее Еврокомиссия рекомендовала начинать открытие с внутренних границ ЕС, и лишь после этого переходить к внешним. Этот совет остается в силе, уточнили в Брюсселе.

"Ограничения на свободное передвижение и контроль на внутренних границах следует снимать постепенно, прежде чем мы отменим ограничения на внешних границах и гарантируем въезд в ЕС для нерезидентов, а также для путешествий, не являющихся необходимыми", - заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

Эта рекомендация адресована 30 странам. Речь идет о 26 членах Шенгенской зоны, а также о четырех ассоциированных с ней странах: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Напомним, глава дипломатии ЕС пообещал посетить Украину сразу после окончания пандемии.

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