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Глава дипломатии ЕС пообещал посетить Украину сразу после окончания пандемии

Боррель в марте отказался от планов посетить Украину из-за пандемии коронавируса.

Глава дипломатии ЕС пообещал посетить Украину сразу после окончания пандемии
Жозеп Боррель
Фото: twitter.com/davidgonzal123

После снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, свой первый иностранный визит верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель совершит в Украину.

Такое обещание он озвучил во время брифинга по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС в среду, 22 апреля, передает DW.

"Первое, что я сделаю после возвращения нормальной ситуации, - я посещу Украину", - заявил Боррель.

Как известно, глава дипломатии ЕС планировал посетить Украину еще в марте, но перенес поездку из-за пандемии нового коронавируса. В планах верховного представителя было посетить не только Киев, но и Донбасс.

Центральной темой виртуального заседания глав МИД стран ЕС под председательством Борреля была политика объединения в отношении Украины, а также других стран "Восточного партнерства".

"Мы обсудили, как мы можем лучше поддержать Украину и другие страны "Восточного партнерства" во время пандемии коронавируса. Ведь проблемы, которые там были до пандемии, остались", - отметил Боррель.

Ранее в среду Еврокомиссия внесла предложение о пакете программ макрофинансовой помощи десяти соседним странам, в частности, Украине, Грузии и Молдавии. Общая сумма кредитов составит 3 млрд евро.

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