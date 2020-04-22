Тернопольский митрополит УПЦ МП заболел COVID-19

Он госпитализирован в Александровскую больницу в Киеве.

У митрополита Тернопольского и Кременецкого Украинской православной церкви Московского патриархата Сергия подтвердили коронавирус. Его госпитализировали в Александровскую больницу в Киеве.

Об этом 22 апреля заместитель начальника Тернопольского областного лабораторного центра Владимир Паничев сообщил на заседании Тернопольского городского оперативного штаба по преодолению чрезвычайной ситуации.

"Киевские коллеги сообщили нам, что в Александровской больнице лечат митрополита Сергия. Кроме того, болезнь уже подтвердили у 4-х священников и диакона, которые имеют отношение к Почаеву. Также коронавирус обнаружен у священника, который имеет отношение к Почаеву, и его жены", - сказал Паничев.

Он также отметил, что у митрополита Сергия могло быть несколько мест проживания. Это особо важно выяснить, чтобы установить всех контактировавших с ним лиц.

По словам Владимира Паничева, ситуация с коронавирусом на территории области усложняется - после минувших выходных число инфицированных резко выросло. Среди заболевших - 132 медицинских работника. Большинство из них заразились на работе.

По состоянию на утро среды, 22 апреля, в Тернопольской области подтвержден 471 случай Covid-19 (34 выздоровели), из них 36 новых.

Напомним, с 21 апреля на карантин закрыли принадлежащую УПЦ МП Почаевскую лавру. 20 апреля в городе подтвердили 13 новых случаев коронавируса.

В тот же день в Тернопольской больнице "скорой помощи" через два часа после госпитализации скончалась 43-летняя жительница Почаева.

16 апреля главный санитарный врач области Оксана Чайчук на совещании в Тернополе рассказала, что в Почаевской лавре может быть вспышка коронавируса, но ее не могут подтвердить из-за отказа настоятеля от сотрудничества.

На Пасху там зафиксировали нарушение условий карантина, в связи с чем было начато уголовное производство.

В тот же день стало известно, что в Почаевской лавре умер 76-летний монах. По информации источников одного из местных изданий, у монаха был коронавирус, но официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что лечение от коронавируса проходят предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий и управделами УПЦ МП Антоний Паканич.

Накануне Пасхи близкий к митрополиту источник LB.ua рассказал, что митрополит сдал позитивный тест четыре дня назад. "Симптомов пока нет. Кризисные 7-11 дни. Лежит в "боксе Новинского", - отметил собеседник издания.

Также сообщалось, что что главу УПЦ МП госпитализировали в Киевский институт сердца Бориса Тодурова. Митрополит Онуфрий находится в специальной палате, которую снабдил всем необходимым для инфекционных заболеваний, включая самый современный аппарат искусственной вентиляции легких, особо тонко и эффективно выполняющий функцию наполнения легких кислородом, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Вадим Новинский.