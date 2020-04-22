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США выделили Украине $2,1 млн на ремонт реабилитационных центров

Деньги пойдут на ремонт трех центров.

США выделили Украине $2,1 млн на ремонт реабилитационных центров
Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look

США выделили Украине 2,1 млн долларов финансовой помощи на ремонт реабилитационных центров.

Об этом сообщили "Українські новини" посольства США.

"Благодаря программе гуманитарной помощи Европейского командования вооруженных сил США (USEUCOM), которую администрирует отдел оборонного сотрудничества, выделено 1,2 миллиона долларов на текущие ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги выделены на ремонт Киевского реабилитационного центра для внутренне перемещенных лиц, Киевской неврологической клиники, Днепровского областного госпиталя ветеранов войны и Новояровского реабилитационного центра.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил госсекретаря США Майка Помпео за предоставление Украине $9,1 млн на борьбу с распространением COVID-19.

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