"Мрия" доставит в Украину партию медтоваров из Китая для борьбы с коронавирусом

В четверг, 23 апреля, в Киев самолет Ан-225 привезет из Китая медицинские средства для борьбы с коронавирусом - защитные маски, перчатки, костюмы.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

Отмечается, что на момент публикации самолет уже вылетел из китайского аэропорта "Тянцзинь" в казахстанский город Алматы, где совершит промежуточную остановку для дозаправки. Встречать самолет будет киевский аэропорт "Гостомель".

Первый коммерческий рейс был выполнен 14 апреля, доставив 100 тонн медикаментов из Китая в Польшу.

19 апреля "Мрия" приземлилась уже во французском аэропорту "Париж-Ватри", куда доставила 150 тонн медицинских грузов (также из Китая).

После этого в "Авиалиниях Антонова" объявили о том, что в дальнейшем самолет будет задействован в перевозке аналогичных грузов для США. Сегодня, 22 апреля, стало известно, что для Штатов доставкой средств борьбы с COVID-19 уже занимаются Ан-124 "Руслан".

"22 апреля 2020 года самолеты Ан124-100 "Руслан" авиатранспортного подразделения ГП «Антонов» - авиакомпании "Авиалинии Антонова" начали серию рейсов по доставке медицинских средств для борьбы с пандемией короновируса из Китая в разные города США, в том числе, в Орландо, Хьюстон, Вашингтон, Лос Анжелес", - заявили в "Авиалиниях Антонова".

Отмечается также, что "Мрия" присоединится к таким перевозкам для США в мае.

Напомним, 31 марта в аэропорт "Борисполь" прибыл третий самолет из Китая со 100 тыс. ПЦР-тестов для обнаружения коронавируса.