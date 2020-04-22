Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте (обновлено)
Карантин продлят до 12 мая в смягченном варианте (обновлено)
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
Мэр Ивано-Франковска распорядился вывезти ромов на Закарпатье
В одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли
В одном из общежитий Вишневого коронавирусом заразились 37 человек, двое умерли
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Цена на нефть WTI рухнула до -$37 за баррель (обновлено)
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Тоталітарний довгобуд: що не так з «Дау» Ільї Хржановського. Частина 1
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Уманский готовится стать советником Ермака
Уманский готовится стать советником Ермака
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
В Черновицкой области с разницей в день умерли братья 19 и 25 лет с подозрением на COVID-19
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
Полиция готовит расследование об участии младенцев в съемках фильма "Дау. Дегенерация"
ГлавнаяМир

"Мрия" доставит в Украину партию медтоваров из Китая для борьбы с коронавирусом

Встречать самолет будет киевский аэропорт "Гостомель".

"Мрия" доставит в Украину партию медтоваров из Китая для борьбы с коронавирусом
Архивное фото
Фото: facebook.com/ipobedonostseva

В четверг, 23 апреля, в Киев самолет Ан-225 привезет из Китая медицинские средства для борьбы с коронавирусом - защитные маски, перчатки, костюмы.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

Отмечается, что на момент публикации самолет уже вылетел из китайского аэропорта "Тянцзинь" в казахстанский город Алматы, где совершит промежуточную остановку для дозаправки. Встречать самолет будет киевский аэропорт "Гостомель".

Первый коммерческий рейс был выполнен 14 апреля, доставив 100 тонн медикаментов из Китая в Польшу.

19 апреля "Мрия" приземлилась уже во французском аэропорту "Париж-Ватри", куда доставила 150 тонн медицинских грузов (также из Китая).

После этого в "Авиалиниях Антонова" объявили о том, что в дальнейшем самолет будет задействован в перевозке аналогичных грузов для США. Сегодня, 22 апреля, стало известно, что для Штатов доставкой средств борьбы с COVID-19 уже занимаются Ан-124 "Руслан".

"22 апреля 2020 года самолеты Ан124-100 "Руслан" авиатранспортного подразделения ГП «Антонов» - авиакомпании "Авиалинии Антонова" начали серию рейсов по доставке медицинских средств для борьбы с пандемией короновируса из Китая в разные города США, в том числе, в Орландо, Хьюстон, Вашингтон, Лос Анжелес", - заявили в "Авиалиниях Антонова".

Отмечается также, что "Мрия" присоединится к таким перевозкам для США в мае.

Напомним, 31 марта в аэропорт "Борисполь" прибыл третий самолет из Китая со 100 тыс. ПЦР-тестов для обнаружения коронавируса.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также