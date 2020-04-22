Американский штат подал в суд против Китая из-за пандемии

Прокурор заявил, что власти Китая лгали о вирусе и могли предотвратить его распространение.

Американский штат Миссури подал в суд против правительства Китая, Коммунистической партии Китая и китайских чиновников из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится на сайте генерального прокурора штата Эрика Шмитта.

По его мнению, Китай скрывал информацию о возникновении вируса и сделал слишком мало для того, чтобы остановить его распространение на раннем этапе.

"В критические недели первичной вспышки китайские власти обманывали общественность, скрывали важную информацию, арестовывали информаторов, отрицали передачу вируса от человека человеку вопреки растущему количеству доказательств, уничтожили критические медицинские исследования, позволили миллионам людей подвергаться воздействию вирус и даже накапливали средства индивидуальной защиты - таким образом спровоцировав глобальную пандемию, которая была необязательной и предотвратимой", - говорится в иске, который подан в окружной суд Восточного округа Миссури.

Прокурор указал, что пандемия оказала значительное негативное влияние на штат, спровоцировав экономический кризис с беспрецедентной безработицей. "Тысячи людей заразились и многие умерли", - заявил Шмитт.

В то же время CNN отмечает, что иск имеет сомнительную перспективу, так как Китай защищен иммунитета государства и не подчиняется судебным органам ни США, ни других государств.

Напомним, что на прошлой неделе в американской прессе появилась версия о том, что так называемый нулевой пациент был сотрудником биологической лаборатории в Ухане, где проводились исследования вирусов. Телеканал Fox News со ссылкой на свои источники заявил, что вирус не был биологическим оружием, а его исследования проводились с целью доказать превосходство китайских ученых над американскими.