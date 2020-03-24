В ВОЗ заявили об ускорении темпов распространения пандемии коронавируса

Пандемия нового коронавируса, вызывающего Covid-19, распространяется по планете все более быстрыми темпами.

Об єтом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"От установления первого случая до момента, когда заболевших стало 100 тысяч, прошло 67 дней. От 100 тыс. до 200 тыс. - 11 дней, а третьи 100 тыс. случаев появились всего за четыре дня", - сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

The #COVID19 pandemic is accelerating. It took 67 days from the 1st reported case to reach the first 100K cases, 11 days for the second 100K cases & just 4 days for the third 100K cases.

These numbers matter, these are people, whose lives & families have been turned upside down. https://t.co/VydhLBNq36 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 23, 2020

По состоянию на вечер понедельника, 23 марта, коронавирусная инфекция диагностирована у почти 350 тысяч человек по всему миру.

По состоянию на утро понедельника, от Covid-19 скончались около 15 тысяч человек, более 100 тысяч - выздоровели. Больше всего умерших - в Италии (около 5500 человек) и в Китае (3153 человека). В Испании была зафиксирована самая высокая смертность заразившихся с начала эпидемии коронавируса - 462 человека, что на 26% больше, чем в предыдущие 24 часа. Количество инфицированных увеличилось на 4500 за сутки. Больницы в испанских городах не справляются с наплывом пациентов, которым требуется госпитализация.