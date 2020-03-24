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В ВОЗ заявили об ускорении темпов распространения пандемии коронавируса

Количество инфицированных в мире приблизилось к 350 тыс.

В ВОЗ заявили об ускорении темпов распространения пандемии коронавируса
Тедрос Адханом Гебрейсус
Фото: twitter.com/WHO

Пандемия нового коронавируса, вызывающего Covid-19, распространяется по планете все более быстрыми темпами.

Об єтом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"От установления первого случая до момента, когда заболевших стало 100 тысяч, прошло 67 дней. От 100 тыс. до 200 тыс. - 11 дней, а третьи 100 тыс. случаев появились всего за четыре дня", - сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По состоянию на вечер понедельника, 23 марта, коронавирусная инфекция диагностирована у почти 350 тысяч человек по всему миру.

По состоянию на утро понедельника, от Covid-19 скончались около 15 тысяч человек, более 100 тысяч - выздоровели. Больше всего умерших - в Италии (около 5500 человек) и в Китае (3153 человека). В Испании была зафиксирована самая высокая смертность заразившихся с начала эпидемии коронавируса - 462 человека, что на 26% больше, чем в предыдущие 24 часа. Количество инфицированных увеличилось на 4500 за сутки. Больницы в испанских городах не справляются с наплывом пациентов, которым требуется госпитализация.

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