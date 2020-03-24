Геращенко допустил усиление контроля за соблюдением условий карантина среди граждан

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко призвал украинцев не подвергать себя и окружающих опасности заражения коронаврусом и не исключил усиления мер контроля за ходом карантина.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

Геращенко напомнил, что в соответствии с приказом номер 2 главного санитарного врача Виктора Ляшко, всех въезжающих в Украину пограничники предупреждают об обязательном карантине способом самоизоляции на 14 дней. Однако не все граждане придерживаются взятых на себя обязательств.

В качестве примера замминистра рассказал историю, которая случилась в окружении его знакомых.

"Интересная история случилась сегодня с одной девушкой, прилетевшей рейсом Барселона-Борисполь в 16.10. Общаюсь сегодня по телефону с одной моей хорошей знакомой (назовем ее Дарьей Петровной), которая говорит мне: «Антон, что же это происходит?! По телевизору говорят, что со всех приезжающих в Украину берут подписку о том, что они должны сидеть 14 дней в карантине. Но вот сегодня, рейсом из одного из центров эпидемии - из Испании, где от коронавируса уже скончались 1700 человек, прилетела дочь моей лучшей подруги. Она сказала, что с нее в аэропорту Борисполь не брали никакой подписки!»

Я отвечаю, что этого не может быть, так как пограничники точно исполняют приказ номер 2 главного санитарного врача Виктора Ляшко об обязательном предупреждении всех въезжающих в Украину об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ карантине способом самоизоляции на 14 дней. И что за нарушение этого обязательства по статье 44-3 КУпАПП предусмотрен штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен. Дарья Петровна же утверждает, что девушка прямо говорит - никаких обязательств с нее не брали!", - рассказал он.

Однако оказалось, что пассажирка рейса Барселона-Киев, о которой идет речь, подписала личное обязательство о самоизоляции, однако солгала родителям ради того, чтобы поехать из Киева во Львов увидеть своего сына.

К посту Антон Геращенко приложил фотокопию личного обязательства девушки, "которая сказала неправду своей матери и готова была рисковать жизнями своих близких, а также незнакомых ей людей, лишь бы сделать то, что ей хотелось".

Фото: facebook.com/Антон Геращенко

"Ну что тут сказать?.. Девушка, приехавшая из Барселоны - одного из центров эпидемии, совершено не понимает своей ответственности даже перед своими родными и близкими. Не говоря уже о других украинцах... Конечно, эта девушка теперь никуда не поедет. Мама просто ее никуда не отпустит. А если бы поехала, то она нарушила бы условия подписки о самоизоляции. Если факт нарушения с ее стороны был бы установлен полицией, то она была бы задержана и оштрафована на 17 или даже 34 тысячи гривен", - отметил замминистра МВД.

Геращенко добавил, что 23 марта полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, подписавшим личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции. Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина.

Он не исключил, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей.

Ранее Госпогранслужба обнаружила коронавирус у пассажира, въехавшего в Украину 22 марта.

На наличие коронавируса 23 марта проверяли пятерых пассажиров поезда "Четырех столиц", которым граждан Украины эвакуировали из Литвы и Латвии. Быстрые тесты наличия у них COVID-19 не подтвердили.