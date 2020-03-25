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Епифаний заявил о готовности ПЦУ предоставить помещения для больных с коронавирусом

Епифаний заявил о готовности ПЦУ предоставить помещения для больных с коронавирусом
Фото: facebook/Митрополит Епіфаній

Православная церковь Украины готова предоставить свои помещения для для больных и тех, кто нуждается в обследовании на коронавирус.

Об этом заявил предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

"Помещения, которые находятся в моем распоряжении как Митрополита, при необходимости будут предоставлены для приема больных. Поэтому в ближайшие дни они будут подготовлены, чтобы в случае необходимости принять нуждающихся обследовании или лечении", - написал предстоятель поместной церкви на своей странице в фейсбуке.

Митрополит добавил, что так же ПЦУ будет делать это в епархиях по всей Украине, где будет такая возможность и необходимость.

Как сообщалось, 24 марта Синод Православной церкви Украины из-за распространения коронавируса разрешил проводить богослужения без личного присутствия прихожан. При этом ПЦУ настаивает, что богослужения не могут быть полностью остановлены, а храмы должны оставаться доступными для личного посещения верующими, с соблюдением норм карантина, повышенной санитарной безопасности и "социальной дистанции".

Ранее о готовности при необходимости передать все храмы под госпитали заявили в Украинской греко-католической церкви.

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