Комендантский час помог бы предотвратить мародерство, - начальник полиции Киева

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко считает, что введение запрета на передвижение по улице в ночное время поможет не допустить фактов мародерства.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Поскольку предприятия и магазины закрыты, преступники могут воспользоваться этим, может начаться мародерство. И вот тут бы пригодился запрет выхода на улицу в ночное время", - сказал Крищенко.

Он также отметил, что криминогенная обстановка в столице не изменилась в связи с введением ограничительных мер по предотвращению коронавируса.

"Мы понимаем, что в такое тяжелое время происходит рост преступности. Но на данный момент нет этого, даже есть некоторое снижение уличной преступности: за последние сутки в Киеве не было ни одного грабежа, это случается крайне редко", - сказал глава Нацполиции Киева.

В целом, по его словам, уровень преступности в столице остается прежним.

"Так что усиление ограничительных мер вводится не только для изоляции людей, но также для того, чтобы кривая преступности не поползла вверх, ведь безопасность людей, профилактика и раскрытия преступлений – это наши непосредственные обязанности", - подытожил Крищенко.

Напомним, 21 марта мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении карантина.

Ранее в Киеве посетителям магазинов запретили входить без масок, а продавцов обязали мерить перед работой температуру. Столичная власть призывает киевлян оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости, а также ответственно соблюдать рекомендации.