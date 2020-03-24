С начала карантина киберполиция заставила удалить из сети 80 фейков о коронавирусе

24 человека отказались удалять публикации, решается вопрос о привлечении их к ответственности.

С начала карантина киберполиция обнаружжила в интернете около 170 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Отмечается, что Киберполиции идентифицирует лиц, распространяющих фейки, проводит профилактические беседы и дает разъяснения.

"По результатам - с начала карантина 45 человек удалили почти 80 ложных сообщений", - говорится в сообщении.

В отношении граждан, которые отказалась удалять провокационные публикации, решается вопрос о привлечении их к административной ответственности. В настоящее время таких 24 человека.

Кроме этого, в киберполицию поступило 101 сообщение о мошенничестве при продаже средств индивидуальной защиты, а именно - масок и антисептиков. Люди находят сообщения о продаже, перечисляют деньги, но обещанный товар не получают.

Напомним, в Черновицкой области полиция составила админпротокол за распространение ложных слухов о ситуации по заболеваемости COVID-19 в Украине. В интернете мужчина распространил недостоверную информацию о количестве случаев заболевания, в том числе и с летальным исходом.

16 марта в соцсетях начала появляться информация о вертолетах, которые якобы будут распространять химикаты от коронавируса над разными городами Украины. Этот фейк стал настолько популярным среди пользователей, что его пришлось официально опровергать Службе безопасности и ВСУ.

18 марта сообщалось, что правоохранители привлекли 5 человек к ответственности за распространение ложной информации о коронавирусе.