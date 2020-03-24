Германия поможет эвакуировать украинцев из стран Латинской Америки

Граждане Украины, которые не могут вернуться на родину из отдаленных странах мира в связи с пандемией коронавируса, будут эвакуированы домой с помощью немецких авиакомпаний.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с главой германского МИДа Хайко Маасом, передает Deutsche Welle.

"Я благодарен моему немецкому коллеге за то, что он поддержал нашу просьбу (о том), чтобы немецкие самолеты могли "подхватывать", забирать наших граждан для перевозки в Германию, откуда мы уже - Украина - будем помогать им добираться домой", - сказал Кулеба.

Речь, по его словам, идет прежде всего о странах Латинской Америки.

Переговоры Кулебы и Мааса состоялись 23 марта в онлайн-режиме в рамках "виртуального визита" главы украинского МИДа в Германию.

Напомним, 20 марта украинская МАУ открыла продажи билетов на рейсы для возвращения граждан из-за границы.

Ранее авиакомпания SkyUp открыла продажу билетов по льготным ценам на рейсы из 17 городов в 14 странах.