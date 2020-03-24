​Кличко уволил директора КП "Киевтранспарксервис" Нимаса

Нимас занимал эту должность директора с ноября 2018 года и успел стать фигурантом ряда коррупционных скандалов.

Мэр Киева Виталий Кличко уволил директора коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" Александра Нимаса.

Об этом говорится в распоряжении городского головы от 20 марта 2020 года, передает "КиевVласть".

"Уволить Нимаса Александра Ярославовича с должности директора коммунального предприятия “Киевтранспарксервис”... 20 марта 2020 года по собственному желанию", - говорится в документе.

И.о. директора "Киевтранспарксервиса" временно назначена замдиректора по юридическим вопросам предприятия Татьяна Ларина.

Отмечается, что за время пребывания в должности Нимас успел стать фигурантом ряда коррупционных скандалов.

Нимас занимал должность директора КП с 13 ноября 2018 года. Он был назначен на эту должность по протекции замглавы КГГА Дмитрия Давтяна (уволен 29 ноября 2019 года). По протекции Давтяна также был назначен на пост директора КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева" был назначен Михаил Харнам, уволенный 19 марта мэром.

За время пребывания на посту директора КП Нимас засветился в нескольких скандалах. Еще когда он был и.о. директора, эвакуацией автомобилей занялась частная фирма из Мариуполя, которая завысила цены на свои услуги практически в три раза.

В октябре 2018 года, на конкурсной комиссии, при определении кандидатур на должность директора КП Нимаса обвиняли в том, что он назначает в КП людей с "темным прошлым", незаконно увольняет сотрудников и неспособен решить проблемы с нелегальными парковщиками.

В ноябре 2018 года, в КП "Киевтранспарксервис” отказались предоставлять информацию на обращение депутата Киевсовета о количестве заключенных договоров и суммах денежных поступлений от их реализации. В КП мотивировали это тем, что у предприятия есть некий внутренний приказ, которым такая информация определена, как коммерческая тайна. Следовательно, доступ к ней закрыт и для депутатов, и для киевлян.

Напомним, в январе следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области сообщили бывшему директору "Киевтранспарксервиса" о подозрении в служебной халатности.

В ноябре 2018 года четверых сотрудников "Киевтранспарксервиса" задержали по подозрению в коррупции. В марте 2019 года расследование было завершено, а обвинительный акт - направлен в суд.

Отметим, что в 2016 году Кличко уволил директора "Киевтранспарксервиса" Артема Шамрая из-за утраты доверия.