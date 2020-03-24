Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"
В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"
Врачи экстренной медпомощи не будут делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав
Врачи экстренной медпомощи не будут делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав
Время героев
Время героев
Нардеп из "Слуги народа" заразился коронавирусом (обновлено)
Нардеп из "Слуги народа" заразился коронавирусом (обновлено)
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
Первый пациент с COVID-19 в Черкасской области находится в Умани
Первый пациент с COVID-19 в Черкасской области находится в Умани
ГлавнаяПолитика

Кличко предупредил, что может закрыть въезд и выезд из Киева

Мэр призвал киевлян соблюдать ограничительные меры.

Кличко предупредил, что может закрыть въезд и выезд из Киева
Фото: Facebook/Кличко - мер

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что может закрыть въезд и выезд из города.

""Решение о возвращении украинских граждан принимало Министерство иностранных дел, а с проблемой потенциально инфицированных людей на улице и угрозой быстрого распространения инфекции столица, к сожалению, остается сам на сам", - заявил он в видеообращении во вторник.

"Сегодня происходит бесконтрольный импорт инфекции в столицу", - заявил мэр.

Если ситуация с коронавирусом не стабилизируется, возможны жесткие ограничения, подчеркнул он..

"Ситуация еще контролируется. Если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как ввести более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижения по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижения по городу людей. Все то, что я сейчас перечислил, все это возможно", - сказал Кличко.

Мэр добавил, что если киевляне будут соблюдать ограничительные меры, то это не потребуется.

"Многое сегодня зависит от киевлян в первую очередь. Если они будут выполнять правила ограничений, то обострения ситуации можно еще избежать", - сказал Кличко.

Напомним, что в Киеве официально подтверждены 29 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также