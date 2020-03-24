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Рада может собраться в четверг на внеочередное заседание

Рада может рассмотреть законопроект об экономических мерах из-за распространения коронавируса

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание в четверг, 24 марта.

Об этом LB.ua рассказала заместительница главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Предварительно планируется на четверг. Мы связываемся с депутатами нашей фракции, выясняем, кто может быть. Пока где-то 70% подтвердили, поскольку часть депутатов поехали на свои округа. До вечера мы будем понимать реалистическую картинку. Мы будем также рассчитывать, что другие фракции придут на заседание", - рассказала Кравчук.

Парламент может рассмотреть "единый законопроект от Кабмина и экономического комитета", а также назначить министра энергетики и экологии, добавила депутат.

Отметим, в Офисе президента назвали падение ВВП на 5% из-за коронавируса "оптимистическим сценарием".

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