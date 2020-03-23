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Зеленский призвал глав церквей проводить богослужения онлайн

Сегодня людям нужна вера, но не менее им нужна безопасность.

Зеленский призвал глав церквей проводить богослужения онлайн
Фото: telegram.org/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий проводить богослужения без присутствия верующих, чтобы не создавать скопления людей и тем самым не способствовать распространению коронавируса.

Об этом глава государства заявил в видеобращении.

"Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы (церквей, - ред.) присоединятся к такой вынужденной практики. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не менее им нужна элементарная безопасность", - сказал президент Украины.

Глава государства в очередной раз призвал граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

"Это касается не только пожилых людей, но и всех граждан. Не создавайте риска себе и окружающим", - отметил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что даже самые богатые страны мира откровенно признают неготовность своих медицинских систем выдержать большие нагрузки от количества больных коронавирусом.

"Поэтому задача номер один - минимизировать распространение вируса", - подчеркнул президент.

Ранее сегодня Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций объявил 25 марта днем общей молитвы и поста за Украину.

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