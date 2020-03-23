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Совет церквей объявил 25 марта днем молитвы за Украину

Религиозные организации объединились в борьбе с коронавирусом. 

Совет церквей объявил 25 марта днем молитвы за Украину
Фото: пресс-служба президента

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций объявил 25 марта днем общей молитвы и поста за Украину.

"Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций обращается ко всем людям доброй воли с призывом присоединиться к общей молитве и посту (для тех, кому позволяет состояние здоровья) по Украине", - сказано в заявлении совета.

"Мы призываем верующих разных конфессий, особенно тех в нашем государстве, от кого сейчас зависит принятие сложных и ответственных решений, в этот день проявить смирение и покаяние перед Богом, оставаясь каждый в месте своего пребывания. Призываем всех верующих обратиться к Всевышнему с молитвой о защите жизни и здоровья каждого человека, оказании помощи в борьбе с пандемией, о врачах и всех, кто жертвенно служит ближним, об исцелении заболевших, о мудрости и воодушевлении в принятии практических мер по недопущению распространения коронавируса в Украине и мире", - говорится в призыве.

Напомним, что Папа Римский Франциск призвал всех христиан вместе прочитать "Отче наш" в полдень 25 марта.

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