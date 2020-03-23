С 24 марта в Украине будет работать только один аэропорт

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник решил закрыть все аэропорты, кроме "Борисполя".
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Решение вступает в силу с 24 марта.
Также с полудня вторника вводится запрет на выполнение зарубежных авиарейсов с туристами.
"Извините за неудобства, но это вынужденная мера для предотвращения распространения корнавирусу", - прокомментировал Криклий в фейсбуке.
C 22 марта аэропорт "Борисполь" перевел все чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы (на прилет) международного сообщения в терминал B.
Таким образом сейчас терминал F работает на вылет, терминал В - на прилет.