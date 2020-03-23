С 24 марта в Украине будет работать только один аэропорт

Все рейсы будет принимать только "Борисполь".

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник решил закрыть все аэропорты, кроме "Борисполя".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Решение вступает в силу с 24 марта.

Также с полудня вторника вводится запрет на выполнение зарубежных авиарейсов с туристами.

"Извините за неудобства, но это вынужденная мера для предотвращения распространения корнавирусу", - прокомментировал Криклий в фейсбуке.

C 22 марта аэропорт "Борисполь" перевел все чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы (на прилет) международного сообщения в терминал B.

Таким образом сейчас терминал F работает на вылет, терминал В - на прилет.