"АТБ-Маркет" объяснил повышение цен в магазинах

Компания "АТБ-Маркет" решила повысить цены на товары первой необходимости и продукты питания из-за поднятия цен поставщиками.

Об этом говорится в сообщении компании, передают "Українськi Новини".

"Компания "АТБ-Маркет" вынуждена поднять цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли. В частности, продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар на 8%, макаронные изделия на 9,5%, пшеничная крупа на 11%, гречка на 51%, мука - 5%, яйца - 6%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с карантинными мерами.

"Для поддержания стабильной работы 1 094 магазинов торговой сети и формирования товарных запасов компания вынуждена сегодня выставлять на прилавки товары фактически по ценам поставщиков. В настоящее время корпорация прилагает все усилия, чтобы обеспечить стабилизацию роста цен со стороны поставщиков на продукты питания и товары первой необходимости", - подчеркивается в сообщении.

На текущий момент все магазины сети обеспечены товарами всех категорий в необходимом объеме. Также компания имеет достаточное количество товарных остатков на складах и распределительных центрах в случае увеличения спроса.

Напомним, с 18 марта компания АТБ ввела ограничения на продажу товаров в одни руки в связи с ажиотажным спросом.В то же время, торгово-промышленная корпорация Fozzy Group (Вишневое, Киевская область) заявила, что не планирует вводить такие ограничения.

В Украине до 3 апреля введен карантин для нераспространения коронавирусной инфекции. Приостановлена работа развлекательных заведений и заведений сферы услуг, а также авиа-, желеснодорожное и автобусное сообщение.