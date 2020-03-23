В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 73 (обновлено)
Количество случаев COVID-19 в Украине выросло до 73 (обновлено)
Шахов заявил, что коронавирус обнаружили у его коллеги Вельможного (обновлено)
Шахов заявил, что коронавирус обнаружили у его коллеги Вельможного (обновлено)
Минздрав: маски не защищают от вируса, но в магазине надевать нужно
Минздрав: маски не защищают от вируса, но в магазине надевать нужно
Экс-президент "Реала" умер от коронавируса
Экс-президент "Реала" умер от коронавируса
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Дипломат посольства спасла украинку во время эвакуации из Польши
Дипломат посольства спасла украинку во время эвакуации из Польши
Академия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГА
Академия наук прогнозирует, что в Украине коронавирусом может заразиться 22 млн человек, - КГГА
В Италии за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса
В Италии за сутки зафиксировали почти 800 смертей из-за коронавируса
ГлавнаяОбществоЖизнь

"АТБ-Маркет" объяснил повышение цен в магазинах

"Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков".

"АТБ-Маркет" объяснил повышение цен в магазинах
Фото: Trust.UA

Компания "АТБ-Маркет" решила повысить цены на товары первой необходимости и продукты питания из-за поднятия цен поставщиками.

Об этом говорится в сообщении компании, передают "Українськi Новини".

"Компания "АТБ-Маркет" вынуждена поднять цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли. В частности, продукты так называемого борщевого набора (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар на 8%, макаронные изделия на 9,5%, пшеничная крупа на 11%, гречка на 51%, мука - 5%, яйца - 6%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что повышение стоимости товаров поставщики объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с карантинными мерами.

"Для поддержания стабильной работы 1 094 магазинов торговой сети  и формирования товарных запасов компания вынуждена сегодня выставлять на прилавки товары фактически по ценам поставщиков. В настоящее время корпорация  прилагает все усилия, чтобы обеспечить стабилизацию роста цен со стороны поставщиков на продукты питания и товары первой необходимости", - подчеркивается в сообщении.

На текущий момент все магазины сети обеспечены товарами всех категорий в необходимом объеме. Также компания имеет достаточное количество товарных остатков на складах и распределительных центрах в случае увеличения спроса.

Напомним,  с 18 марта компания АТБ ввела ограничения на продажу товаров в одни руки в связи с ажиотажным спросом.В то же время, торгово-промышленная корпорация Fozzy Group (Вишневое, Киевская область) заявила, что не планирует вводить такие ограничения.

В Украине до 3 апреля введен карантин для нераспространения коронавирусной инфекции. Приостановлена работа развлекательных заведений и заведений сферы услуг, а также авиа-, желеснодорожное и автобусное сообщение.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также