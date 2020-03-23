Военнослужащие в Киеве получили специальные пропуска для проезда в транспорте

"Во время карантина будет обеспечена бесперебойная жизнедеятельность воинских частей".

В Министерстве обороны заявляют, что карантин, включая ограничения для граждан по проезду в городском пассажирском транспорте Киева, не повлияет на стабильное функционирование Минобороны и Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Во время карантина будет обеспечена бесперебойная жизнедеятельность воинских частей, учреждений и военных учебных заведений дислоцированных в столичном гарнизоне.

"Определенное количество специальных пропусков для проезда в общественном транспорте уже получено для военнослужащих и гражданского персонала Минобороны и Генштаба", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воинские части, учреждения и военные учебные заведения в Киеве будут получать указанные пропуска по заявкам командиров и начальников на определенный для выполнения задач личный состав.

Напомним, Киев останавливает пассажирские перевозки для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Киевская городская государственная администрация обнародовала маршруты, которые продолжат работу - них будут пускать только по спецпропускам и документам, удостоверяющим личность.

Ранее, 17 марта, Киевский метрополитен, как и все три метрополитена Украины, по распоряжению Кабмина прекратили работу. С 18 марта в Украине закрыты междугородние пассажирские перевозки.